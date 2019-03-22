В Госдуме ответили на обвинения СБУ в подготовке теракта

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на обвинения Службы безопасности Украины в адрес российских спецслужб, передает RT.

Он отметил, что украинские власти перед выборами во всем ищут признаки диверсии и «русский след».

«Так что была ли бомба в харьковском метро или не было, останется тайной, но свою «избирательную функцию» СБУ выполнила», — добавил он.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей удалось предотвратить теракт, якобы спланированный «российскими спецслужбами».