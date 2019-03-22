Синоптики рассказали о погоде в выходные в столице

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил, что в Москве в предстоящие выходные ожидаются теплая погода и снег с дождем, передает ТАСС.

По его словам, атмосферный фронт над московским регионом начнет проходить 22 марта, поэтому в выходные москвичей ждет потепление.

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«23 марта днем будет 3-5 градусов, переменная облачность и небольшие осадки. 24 марта - до 4-6 градусов тепла, дождь и ветер с порывами до 15 м/с», — сказал Цыганков.

Он добавил, что в понедельник, 25 февраля, погода существенно не изменится. Ожидается до +6°С, возможны небольшие осадки.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.