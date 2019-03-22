Гранату бросили у консульства России в Афинах

В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили взрывное устройство, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское диппредставительство в Греции.

Отмечается, что взрывное устройство нанесло незначительный ущерб, по факту происшествия в настоящее время ведется расследование.

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По данным посольства, инцидент произошел в ночь на 22 марта в 3.30 (4.30 мск). Двое неизвестных проезжали мимо консульского отдела посольства России на мотоцикле и в это время бросили взрывное устройство в полицейскую будку.

Ранее сообщалось о возбуждении дела после нападения радикалов на генконсульство России в Одессе.