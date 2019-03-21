Синоптики пообещали россиянам теплое лето

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/11881357/RIAN_3107103.HR-pic905-895x505-38248.jpg">

Специалисты Гидрометцентра спрогнозировали, что лето в России в 2019 году будет теплее обычного. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, синоптики прогнозируют хорошее лето на севере Урала и в Сибири.

Как отмечается, в июне выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на западе Якутии и Приморье.

Реклама

При этом в августе на юге и в центре России ожидается больше осадков, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что потепление выше нормы ожидается в Москве в апреле.