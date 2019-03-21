Синоптики пообещали россиянам теплое лето
Специалисты Гидрометцентра спрогнозировали, что лето в России в 2019 году будет теплее обычного. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, синоптики прогнозируют хорошее лето на севере Урала и в Сибири.
Как отмечается, в июне выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на западе Якутии и Приморье.
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При этом в августе на юге и в центре России ожидается больше осадков, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что потепление выше нормы ожидается в Москве в апреле.