Глава МВД Украины признался, что тоскует по стройотрядам СССР

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Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что испытывает ностальгические переживания по советским временам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что «тоскует» по юности и студенческим годам. При этом, отметил министр, он не испытывает ностальгии по похоронам генерального секретаря СССР Леонида Брежнева.

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«[Тоскую] по юности в стройотрядах — да», — добавил Аваков.

Ранее сообщалось, что Аваков разуверился в победе президента Украины Петра Порошенко на выборах.