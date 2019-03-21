Глава МВД Украины признался, что тоскует по стройотрядам СССР
Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что испытывает ностальгические переживания по советским временам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что «тоскует» по юности и студенческим годам. При этом, отметил министр, он не испытывает ностальгии по похоронам генерального секретаря СССР Леонида Брежнева.
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«[Тоскую] по юности в стройотрядах — да», — добавил Аваков.
Ранее сообщалось, что Аваков разуверился в победе президента Украины Петра Порошенко на выборах.