Россиянин забил знакомого фарфоровой статуэткой, тростью и ножом

В Пермском крае осудят мужчину, забившего знакомого статуэткой, тростью и ножом
В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, который забил знакомого после ссоры. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает v-kurse.ru.

Инцидент произошел в городе Губахе. Двое мужчин распивали спиртное и поссорились. В ходе конфликта один из них схватил нож и дважды ударил им потерпевшего по голени. Затем он стал избивать оппонента фарфоровой статуэткой и тростью по голове. Пострадавший не выжил.

Теперь нападавшего обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

До этого челябинка заколола знакомую осколком стекла и получила девять лет колонии. Она схватила разбитую стеклянную бутылку и стала избивать оппонентку во время ссоры.

Ранее пьяная петербурженка заколола возлюбленного и получила 5,5 года колонии.
 
