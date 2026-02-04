Дети Михаила Ефремова устроились на работу

Дети актера Михаила Ефремова Вера и Николай получили работу в театре, сообщает kp.ru.

Издание уточняет, что 21-летняя девушка, дочь знаменитости и звукорежиссера Софьи Кругликовой, сыграла в «Кабале святош» в МХТ им. Чехова роли Людовика и Мольера в детстве. Сейчас Ефремова учится на третьем курсе Школы-студии МХАТ и уже выходила на сцену в спектакле Театра Практика «Барахло». Ради актерской профессии она бросила учебу в Высшей школы экономики по специальности «Управление в креативных индустриях», когда оказалось, что «это все не ее».

Сын Ефремова и актрисы Евгении Добровольской 34-летний Николай окончил ГИТИС. После проблем с алкоголем и травм из-за падения из окна он готовится сниматься в кино и выступает в спектаклях театра «Мастерская 12» как приглашенный артист, говорится в статье.

Накануне стало известно, что премьера спектакля «Без свидетелей» Никиты Михалкова, где впервые после УДО появится Михаил Ефремов, отложена на неопределенный срок. Причиной отсрочки стали проблемы со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера. Он почувствовал недомогание из-за болей в почках, и после медицинского обследования у него обнаружили грыжу брюшной полости.

