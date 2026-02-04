Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Дети Михаила Ефремова устроились на работу

«КП»: дочь и сын Михаила Ефремова Вера и Николай нашли работу в театре
Екатерина Чеснокова/РИА Новости/Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дети актера Михаила Ефремова Вера и Николай получили работу в театре, сообщает kp.ru.

Издание уточняет, что 21-летняя девушка, дочь знаменитости и звукорежиссера Софьи Кругликовой, сыграла в «Кабале святош» в МХТ им. Чехова роли Людовика и Мольера в детстве. Сейчас Ефремова учится на третьем курсе Школы-студии МХАТ и уже выходила на сцену в спектакле Театра Практика «Барахло». Ради актерской профессии она бросила учебу в Высшей школы экономики по специальности «Управление в креативных индустриях», когда оказалось, что «это все не ее».

Сын Ефремова и актрисы Евгении Добровольской 34-летний Николай окончил ГИТИС. После проблем с алкоголем и травм из-за падения из окна он готовится сниматься в кино и выступает в спектаклях театра «Мастерская 12» как приглашенный артист, говорится в статье.

Накануне стало известно, что премьера спектакля «Без свидетелей» Никиты Михалкова, где впервые после УДО появится Михаил Ефремов, отложена на неопределенный срок. Причиной отсрочки стали проблемы со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера. Он почувствовал недомогание из-за болей в почках, и после медицинского обследования у него обнаружили грыжу брюшной полости.

Ранее Ефремов нашел тело бывшей жены в захламленной квартире.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!