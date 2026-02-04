Лукашенко перенес повышение тарифов ЖКХ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес срок повышения тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 января на 1 марта 2026 года. Об этом сообщает БелТА.

В публикации отмечается, что с соответствующим предложением к Лукашенко обратилось правительство республики.

Подчеркивается, что решение было связано с сильными морозами в январе. По предварительным расчетам, в предыдущем месяце в связи с погодными условиями на отопление было израсходовано на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025 года.

До этого белорусский министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что в 2026 году на территории Белоруссии будет повышен подоходный налог до 40% для граждан, чей годовой доход превышает 600 тысяч белорусских рублей (около 14,2 миллиона российских рублей). Селиверстов добавил, что при доходах до 350 тысяч белорусских рублей (около 8,3 миллиона российских рублей) в год сохранится базовая ставка 13%. По словам министра, в эту категорию входит более 98% граждан Белоруссии.

Ранее Белоруссия установила новые тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба».