Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Лукашенко перенес повышение тарифов ЖКХ

Лукашенко перенес на март повышение тарифов на ЖКУ для населения
Alexander Legky/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес срок повышения тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 января на 1 марта 2026 года. Об этом сообщает БелТА.

В публикации отмечается, что с соответствующим предложением к Лукашенко обратилось правительство республики.

Подчеркивается, что решение было связано с сильными морозами в январе. По предварительным расчетам, в предыдущем месяце в связи с погодными условиями на отопление было израсходовано на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025 года.

До этого белорусский министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что в 2026 году на территории Белоруссии будет повышен подоходный налог до 40% для граждан, чей годовой доход превышает 600 тысяч белорусских рублей (около 14,2 миллиона российских рублей). Селиверстов добавил, что при доходах до 350 тысяч белорусских рублей (около 8,3 миллиона российских рублей) в год сохранится базовая ставка 13%. По словам министра, в эту категорию входит более 98% граждан Белоруссии.

Ранее Белоруссия установила новые тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба».
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!