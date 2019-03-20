Что будет с развитием брошенной в московской квартире девочки, рассказал педиатр

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Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов заявил, что брошенная в одной из квартир девочка сможет догнать своих ровесников в умственном развитии еще до поступления в школу. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока она в полной мере не говорит... Но есть совершенно полная уверенность, что она догонит своих сверстников до школы», — отметил Османов.

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По данным агенства, девочку выпишут из больницы 20 марта. После этого ее направят в учреждение соцзащиты населения города Москвы.

Некоторые родственники девочки заявили о своем желании забрать к себе ребенка, однако окончательное решение будет принято после завершения следствия.

Ранее сообщалось, что девочка-маугли из Москвы начала говорить.