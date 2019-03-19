Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что мальчик был доставлен в больницу 11 марта, после того, как полиция нашла труп бабушки. По данным издания, органы опеки «сильно удивились» тому, что он очень плохо говорил. Также источник рассказал, что Миша «постоянно просил есть».

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При этом, добавили в издании, в квартире также находилась мама мальчика Оксана, которая «говорила бредовые фразы, значения которых не понимали ни корреспонденты, ни полиция, ни соседи».

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