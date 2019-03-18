На Урале проверят сбор студентов на молебен за обещание закрыть прогулы

Уральский государственный горный университет проверит информацию о сборе студентов на молебен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя вуза.

Отмечается, что в университете будет проведена внутренняя проверка. Однако в вузе отметили, что подобный процесс сбора студентов на какие-либо мероприятия исключен.

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Ранее в соцсетях появилась информация, что студентам Горного университета Екатеринбурга обещали закрыть пропуски по физкультуре за участие в молебне, который поддерживает строительство храма вместо сквера на набережной.

Храм планируется построить к 300-летию города в 2023 году.