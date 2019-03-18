Новозеландский стрелок отказался от адвоката

Обвиняемый в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентон Таррант планирует сам представлять себя в суде, заявил его государственный адвокат, сообщает РИА «Новости».

Брентону Тарранту было предъявлено обвинение в убийстве в окружном суде Крайстчерча.

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Адвокат Ричард Питерс, который представлял его на предварительном судебном заседании, заявил, что 28-летний молодой человек «указал, что не хочет услуг адвоката».

Следующее заседание состоится 5 апреля.

В двух мечетях города Крайстчерч 15 марта произошла стрельба. Жертвами стали 50 человек.