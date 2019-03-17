Родственники погибших россиян в авиакатастрофе с Boeing прибыли в Эфиопию

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Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, прибыли в Аддис-Абебу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консульский отдел посольства.

Как отмечается, они уже сделали анализ ДНК. Также намечен их вылет на место трагедии.

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«Да, они приехали, разместили в гостинице», — подтвердил собеседник агентства.

Уточняется, что близкие жертв ЧП пока не могут забрать останки родственников, поскольку для полной идентификации тел потребуется от 4 до 5 месяцев.

Ранее сообщалось, что были извлечены данные речевых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.