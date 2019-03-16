Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине

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Автор блога на украинском интернет-портале «Страна.ua» Олеся Медведева по итогам своей поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не хотят возвращаться в состав Украины.

Она также опровергла сообщения о том, что российские товары дороже украинских, отметив, что «что-то дороже, а что-то дешевле». Кроме того, Медведева обратила внимание на объем денежных средств, вложенных Россией в развитие полуострова. По ее словам, Россия за пять лет вложила в Крым больше, чем Украина за предыдущие 23 года.

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«А по Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году... И дело даже не в зарплатах, а в том, что Украину с теми героями и ориентирами, которые есть сейчас, — это чужая для крымчан страна», — заключила Медведева.

Ранее сообщалось, что Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.