Марш СС едва не закончился массовой дракой в Риге

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Полиция предотвратила столкновения между участниками шествия легионеров «Ваффен СС» и антифашистами, акции проходили одновременно 16 марта в Риге, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в марше памяти легионеров СС приняли участие порядка тысячи человек. Когда участники шествия добрались до памятника Свободы, у них возник конфликт с группой антифашистов. Стороны поспорили из-за марша на русском и латышском языках.

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Отмечается, что для предотвращения конфликта потребовалось привлечь дополнительные силы полиции, столкновения в итоге удалось избежать.

В прошлом году в Риге также проходил марш памяти легионеров СС, который МИД России назвал «постыдным сборищем».