Экс-жена Грудинина рассказала, как он может использовать депутатский мандат

Экс-супруга гендиректора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина Ирина допустила, что будет добиваться ареста имущества бывшего мужа после получения им мандата депутата Госдумы.

«В первую очередь, буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов. Не исключаю, что при необходимости буду добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства», - сказала Ирина Грудинина «Интерфаксу» в пятницу.

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По ее мнению, получив мандат депутата Госдумы, бывший супруг попытается «получить неприкосновенность перед законом, в том числе, по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».

Грудинина опасается, что Грудинин попытается «переписать общее имущество на какие-то третьи лица», ссылаясь на то, что статус депутата Госдумы не позволяет ему быть совладельцем компаний, зарубежной недвижимости, иметь счета в зарубежных банках.

Она выразила удовлетворение тем, что «дело (о разделе имущества) снова отдано в суд в Видном». «Очень надеюсь на справедливость и объективность (суда)», - сказала Ирина Грудинина.