Новозеландский террорист оказался инструктором по фитнесу

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Австралиец Брентон Таррант, устроивший массовый расстрел в мечетях в Новой Зеландии, работал личным инструктором по фитнесу в австралийском городе Графтоне. Об этом сообщает австралийский портал ABC.

По словам администратора фитнес-клуба Трейси Грей, он был преданным своему делу тренером. Таррант, в том числе, проводил групповые занятия для детей.

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«Я думаю, что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей», — сказала Грей.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. В результате стрельбы погибли 49 человек.

Ранее новозеландский террорист рассказал о посещении Украины.