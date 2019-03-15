Появилось видео задержания одного из предполагаемых террористов в Новой Зеландии

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В сети появилось видео, на котором видно, как полиция задерживает, предположительно, одного из мужчин, открывшего стрельбу в мечетях в Новой Зеландии, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как двое полицейских вытащили предполагаемого стрелка из машины и повалили его на землю.

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Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49.

Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

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