Названо число раненных при нападении на мечети в Новой Зеландии

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Из-за массового расстрела в мечетях в Новой Зеландии госпитализированы с огнестрельными ранениями 50 человек. Об этом сообщает телеканал 1 news со ссылкой на департамент здравоохранения региона Кентербери.

Отмечается, что в местных больницах находятся 48 человек, в их числе есть и дети.

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Ранее сообщалось, что число жертв в мечетях в Новой Зеландии выросло до 40 человек.

Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

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