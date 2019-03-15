В посольстве рассказали, были ли россияне среди пострадавших в Новой Зеландии
Представитель российского посольства в Новой Зеландии сообщил, что, по предварительным данным, россияне не пострадали из-за стрельбы в мечетях Новой Зеландии, передает ТАСС.
Представитель уточнил, что это пока предварительная информация, точные данные будут известны позже.
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«(По имеющимся данным.— «Газета.Ru») наших граждан среди погибших и пострадавших в этих инцидентах нет», — добавил представитель посольства.
Ранее сообщалось, что полиция обезвредила обнаруженные после стрельбы в Новой Зеландии самодельные бомбы.
В результате стрельбы в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч погибли по меньшей мере 27 человек. Позднее также стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.