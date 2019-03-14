Названа причина смерти охранника Порошенко

Названа причина смерти сотрудника администрации президента Украины Петра Порошенко Александра Бухтатого, которого нашли мертвым в Киеве 14 марта, передает «Украинская правда».

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, предварительной причиной смерти мужчины является хроническая ишемическая болезнь сердца.

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При этом отмечается, что у него обнаружили перелом костей носа.

По словам представителя полиции, будет проведена проверка о возможном применения в отношении Бухтатого клофелина.

Ранее сообщалось, что погибший занимал должность главного консультанта. Также в его удостоверении указывается, что он работал в департаменте информационной политики ведомства.