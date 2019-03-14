«Черные ящики» разбившегося Boeing отправлены в Париж для расшифровки

Бортовое устройство регистрации и речевой самописец разбившегося Boeing 737 Max 8 отправлены для расшифровки в Париж, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на авиакомпанию Ethiopian Airlines.

«Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB) отправила регистратор полетных данных (FDR) и речевой самописец (CVR) в Париж для расследования», — сообщила компания.

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Уточняется, что власти Эфиопии запросили у французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации помощи в расшифровке черных ящиков. Аналогичное бюро ФРГ, к которому обратились ранее, не располагает необходимым программным обеспечением.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Позднее сам производитель порекомендовал временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX.