Мать московской девочки-маугли прокомментировала свой арест

В Москве мать, которая держала свою пятилетнюю дочь в антисанитарных условиях, назвала свой арест провокацией. Об этом сообщает агентство «Москва».

Она добавила, что собирается бороться за своего ребенка.

Что касается отца, то женщина не знает о его местоположении.

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Ранее в одном из многоэтажных домов на Ленинградском шоссе полиция обнаружила пятилетнюю грязную и болезненную девочку, которая сидела в груде мусора, напуганная, и не разговаривала.

На данный момент ребенок госпитализирован. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.