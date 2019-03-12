Отстраненному сенатору Арашукову назначено пособие в размере прожиточного минимума

Рауфу Арашукову после отстранения от должности сенатора назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума, сообщает РИА «Новости».

«В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Арашукова от должности члена Совета Федерации с назначением с 12 марта 2019 года ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

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Басманный суд Москвы постановил временно отстранить сенатора Рауфа Арашукова от занимаемой должности.

Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.