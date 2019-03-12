Найденная в Москве девочка-маугли заговорила

Спасенная из квартиры в Москве девочка-маугли начала говорить, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Об этом рассказал главврач Детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

Он также рассказал, что девочка все понимает, делает то, что ей говорят.

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«Показывает на кукле глазки, нос, уши. У себя показывает. Но, видимо, в результате стресса острого или хронического она временно перестала говорить. Отдельно какие-то слова она уже стала произносить», — рассказал он.

Врач добавил, что девочка улыбается и откликается на имя, но пока побаивается принимать душ.

Ранее детский психиатр дал прогноз лечению девочки-маугли из Москвы.