Еще одна страна отказалась использовать Boeing 737 MAX

Оман решил приостановить полеты Boeing 737 MAX, полученных в конце прошлого года, после катастрофы такого лайнера в Эфиопии, сообщает РИА «Новости».

Власти страны подтвердили, что полеты временно приостанавливаются до последующего уведомления.

Ранее Сингапур, Австралия и Вьетнам также отказались от использования этих самолетов.

Также сообщалось, что Федеральное управление авиации США планирует обязать Boeing модернизировать самолеты 737 MAX 8 и 737 MAX 9 из-за авиакатастрофы в Эфиопии.