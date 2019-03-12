Сингапур прекратил использование Boeing 737 MAX
Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекратило использование Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, ведомство ввело ограничения на полеты Boeing из-за двух авиакатастроф с участием лайнеров 737 MAX.
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Как отмечается, запрет вступает в силу с 12 марта.
При этом CAAS следит за ситуацией и собирает информацию о возможных рисках с самолетами Boeing.
Ранее сообщалось, что США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX 8.