Сингапур прекратил использование Boeing 737 MAX

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Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекратило использование Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ведомство ввело ограничения на полеты Boeing из-за двух авиакатастроф с участием лайнеров 737 MAX.

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Как отмечается, запрет вступает в силу с 12 марта.

При этом CAAS следит за ситуацией и собирает информацию о возможных рисках с самолетами Boeing.

Ранее сообщалось, что США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX 8.