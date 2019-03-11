Наличие бомбы на борту заподозрил командир севшего в Баку самолета

В аэропорту Баку сообщили, что командир самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» заподозрил наличие на борту бомбы, из-за чего совершил внеплановую посадку, передает РИА «Новости».

«Причина аварийной посадки — подозрение командира ВС на наличие бомбы на борту самолета», — сообщили в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.

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По данным пресс-службы, «по тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта».

Отмечается, что на борту находились 225 человек.

В аэропорту сообщили, что командир воздушного судна принял решение об экстренной эвакуации пассажиров.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно приземлился в Баку.