МИД КНР надеется на скорейшее выяснение причин крушения Boeing в Эфиопии

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Министерство иностранных дел Китая выразило соболезнования семьям погибших в результате крушения Boeing в Эфиопии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, в авиакатастрофе погибли восемь граждан Китая.

Как отмечается, Пекин рассчитывает на скорейшее выяснение причин крушения Boeing.

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При этом Китай продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что при крушении Boeing в Эфиопии погибли восемь граждан США.