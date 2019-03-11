Отели Каракаса ограничили подачу воды
Сетевые отели в Каракасе ввели ограничения на пользование водой. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, ограничения были введены из-за отключения электроснабжения.
Как отмечается, отели также ужесточают допуск на свою территорию, некоторые намерены закрывать ворота на ночь для обеспечения безопасности.
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При этом в некоторых гостиницах ввели ограничения на бронирования номеров.
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о кибератаке на энергообъект в Венесуэле.