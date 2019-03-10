Опубликованы имена погибших при крушении Boeing россиян

Посольство России в Эфиопии опубликовало имена трех россиян, которые находились на борту разбившегося Boeing 737, передает РИА «Новости».

«Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов», — говорится в сообщении.

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Ранее генеральный директор авиакомпании Теволде Гебре Мариам рассказал, что перед крушением пилот сообщил «о трудностях» и запрашивал разрешения вернуться назад.

Также он отметил, что им управлял высококлассный пилот и у самолета «не было никаких технических проблем».