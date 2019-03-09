Мужчина взял заложников в Канаде

В Канаде полиция задержала мужчину, который взял заложников в банке города Салабери-де-Валлейфилд, сообщает ТАСС.

Уточняется, что перед закрытием банка 50-летний мужчина зашел в помещение с не установленным оружием и заявил, что берет его сотрудников в заложники.

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В результате переговоров подозреваемый через несколько часов отпустил четырех удерживаемых им людей, а позже сдался.

В результате инцидента никто не пострадал. Мотивы и требования мужчины не приводятся.