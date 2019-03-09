В РПЦ объяснили, как просить прощения
Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что текстовое сообщение с просьбой о прощении не заменит «добрых дел». Слова священнослужителя передает РИА «Новости».
По словам Илариона, «нет ничего проще», чем послать СМС-сообщение к Прощенному воскресенью (оно состоится 10 марта). Он подчеркнул, что «действительно трудно простить реального обидчика».
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«А еще лучше загладить обиду какими-то добрыми делами, какими-то добрыми поступками, добрым отношением к человеку», — сказал Иларион.
Он также подчеркнул, что просить прощения и делать «добрые дела» особенно важно в «семейном контексте».
Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «россияне закончатся к 2050 году».