Албанская православная церковь не признала ПЦУ

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Синод Албанской православной церкви (АПЦ) не признал новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

Текст официального заявления АПЦ разместило греческое агентство Romfea.

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Как отмечается, в АПЦ вызвало беспокойство признание константинопольским патриархом задним числом «хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом (Денисенко)». Уточняется, что эти хиротонии недействительны, и они лишены «благодати и действия Святого Духа».

Также в АПЦ засомневались в каноничности хиротонии самого главы ПЦУ Епифания.

Ранее сообщалось, что ПЦУ начала передачу зарубежных приходов Константинополю.