Поход к стоматологу обернулся смертью для подростка из Москвы

В Москве 16-летний подросток скончался после посещения стоматологического кабинета, следователи проводят проверку. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления СК России.

По данным ведомства, несовершеннолетний поступил на стационарное лечение в одно из медучреждений Москвы, где 7 марта после проведения стоматологических процедур скончался.

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Отмечается, что по факту смерти подростка проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что поход американца к стоматологу закончился менингитом.