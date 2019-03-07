Немец получил пожизненное за отравление еды своих коллег

Немецкий рабочий получил пожизненный срок заключения за то, что подсыпал своим коллегам в еду яд. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, областной суд в Билефельде (к западу от Берлина) признал 57-летнего подсудимого виновным в покушении на убийство и причинении тяжелых и опасных телесных повреждений, назначив ему максимально возможный срок.

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Как отмечается, мужчина был арестован после того, как видео наблюдения показало, что он кладет подозрительный порошок в бутерброд своего коллеги. После обыска дома рабочего власти обнаружили такие вещества, как ртуть, свинец, кадмий и ацитат свинца.

При этом рабочий отказался говорить во время суда, и его мотивы остаются неясными. Прокуроры считают, что заключенный хотел понаблюдать, какое действие на здоровье коллег оказывают отравляющие вещества.

В результате действий рабочего, один человек из-за повреждения головного мозга впал в кому, а двое других получили серьезные повреждения почек.

Ранее сообщалось, что в Австралии освободили подкладывавшую иглы в клубнику женщину.