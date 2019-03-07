Французского кардинала обвинили в сокрытии педофилии

Кардинал и архиепископ Лиона Филипп Барбарен был приговорен к шести месяцам условного заключения за то, что сообщил и не скрыл сексуальные преступления священника-педофила Бернарда Прейнта. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным портала, суд признал кардинала виновным в том, что он не рассказал о фактах сексуального насилия, совершенных в отношении детей в 2014-2015 годах.

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Как отмечается, жертвы Прейната рассказали, что Барбарен и другие церковные чиновники знали об этих преступлениях, однако годами прикрывали священника-педофила и скрывали факты педофилии.

При этом кардинал не присутствовал на заседании суда, а его адвокат заявил о намерении подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что папа Римский попросил сделать католическую церковь безопасной для детей.