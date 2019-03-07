Москвичей попросили не запускать опасные для животных небесные фонарики

В «Мосприроде» призвали москвичей не запускать в праздники китайские фонарики, передает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что после падения на землю или в воду такие шары могут выделять токсичные вещества, что становится причиной гибели животных из Красной книги.

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В Мосприроде добавили, что рыбы и млекопитающие могут принять шары за пищу, а в веревках от шаров путаются птицы.

«Не меньшую опасность представляют и китайские фонарики, хотя в них и нет батареек. Но их проволочные каркасы смертельно опасны для небольших животных, попадающих в них, как в капканы. Остатки проволоки могут оказаться и в пищеварительном тракте травоядных и буквально разорвать внутренности», — говорится в сообщении.

Ранее москвичей попросили не трогать совят-пуховичков.