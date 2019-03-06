Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

Девушка из Москвы разместила в социальной сети объявление о продаже своей новорожденной дочери за 1 млн руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 5 марта москвичка получила деньги за ребенка и передала покупательнице расписку об отказе от дочери. Подчеркивается, что девушка полностью признала вину.

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«Женщина из корыстных побуждений разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса России «продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее сообщалось, что мать ребенка, ночевавшего в лесу в Москве, задержана.