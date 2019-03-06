Таксист в Приморье облил зеленкой пассажира за неоплаченную поездку

В Приморском крае водитель такси облил зеленкой пассажира, который, как утверждает таксист, не оплатил поездку. Кадры инцидента, опубликованные в соцсетях, приводит РИА «Новости».

По словам разместившего видео пользователя, молодой человек «довольно продолжительное время» катался по городу Артем на такси. По завершении поездки пассажир отказался заплатить за поездку, в результате чего водитель такси якобы облил его зеленкой.

Ранее сообщалось, что грабитель в Краснодаре на вокзале вымазал лицо зеленкой для маскировки.