Названа вероятная причина отравления школьников на Ставрополье

Причиной отравления десяти учащихся школы в селе Тищенском Ставропольского края могли стать бытовой аэрозоль или разлитая парфюмерная жидкость, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Днем 5 марта стало известно, что десять школьников на Ставрополье были госпитализированы после распыления неизвестного вещества.

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«Предположительно, причиной запаха мог быть бытовой аэрозоль или разлитая парфюмерная жидкость. Сразу после инцидента занятия в школе были прекращены, а здание обследовано специалистами экстренных служб», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что обстоятельства инцидента в настоящее время выясняет полиция.