В Ярославле загорелся автобус с пассажирами

На Московском шоссе в Ярославле загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что водитель успел остановиться и высадить пассажиров до того, как огонь охватил весь салон.

В настоящее время на место происшествия прибыли оперативные службы и пытаются потушить пожар.

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Кроме того, из-за инцидента оборвалась линия электропередач над автобусом и образовалась пробка на дороге.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса ранил коллегу в драке за пассажиров во Владивостоке.