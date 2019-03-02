Летевшие в Пулково самолеты не смогли приземлиться из-за метели

Четыре самолета, летевшие в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы из-за сильной метели и ветра, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта.

«Из-за сложных метеоусловий — бокового ветра и сильной метели — четыре самолета ушли на запасные аэродромы», — рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что в настоящее время взлетно-посадочные полосы чистит спецтехника. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме и готов принимать и отправлять самолеты, добавили в управляющей компании.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске аварийно сел самолет.