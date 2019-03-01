Sky News: спустя 13 тысяч часов очистки дом Скрипаля признали безопасным

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Дом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который подвергся отравлению нервно-паралитическим веществом «Новичок», спустя 13 тысяч часов необходимой для обеззараживания обработки признали безопасным, передает Sky News.

Ожидается, что теперь его передадут властям графства Уилтшир. Дом будет введен в эксплуатацию после того, как там будет сделан ремонт и реконструкция. По информации источников британского телеканала, дом Скрипаля не будут сдавать в аренду и не превратят в туристическую достопримечательность Солсбери.

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Дом является последним из 12 мест в Уилтшире, которые были объявлены безопасными после обеззараживания и возвращены в обычное пользование после отравления с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» в прошлом году.

По версии британских властей, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома Скрипаля. В общей сложности сотрудники в защитной спецодежде провели около 13 тысяч часов за работой по очищению и обеззараживанию дома.

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца. Пару обнаружили полицейские, после чего их госпитализировали. После частичного восстановления Скрипалей выписали из больницы. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Лондоне нашли семь теорий заговора, распространяемых о деле Скрипалей российскими СМИ.