В Нальчике у ликвидированных боевиков нашли компоненты для изготовления бомб
Следователи обнаружили при осмотре дома в Нальчике, где были уничтожены трое боевиков, компоненты для изготовления самодельных бомб и оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК по Кабардино-Балкарии.
Отмечается, что при осмотре следователи изъяли два автомата, пистолет и гранаты.
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«А также [были найдены] компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в настоящее время уже возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, подчеркнули в СК.
Ранее сообщалось, что режим КТО в Нальчике отменен.
Режим КТО действовал в Нальчике 27 февраля в 04.05 мск.