Пассажирский самолет в США совершил аварийную посадку из-за задымления
Рейс авиакомпании American Airlines вынужден был совершить аварийную посадку в международном аэропорту Брэдли в городе Виндзор Локс в американском штате Коннектикут из-за дыма в салоне, сообщает РИА «Новости».
Рейс направлялся в Чикаго, на борту самолета находились 93 пассажира и шесть членов экипажа.
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Пожарные сообщили, что задымление произошло из-за неисправности в системе кондиционирования.
В результате три пассажира обратились за помощью.