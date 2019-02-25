Умер попугай из фильма «Пеппи Длинныйчулок»

Попугай Дуглас, известный по шведскому детскому фильму о приключениях Пеппи Длинныйчулок, скончался в возрасте 51 года, сообщает «Би-би-си».

Матиас Рейншмидт, директор зоопарка Карлсруэ в Германии, в котором содержался известный попугай ара, сказал, что Дуглас умер от старости, отдыхая на его руке.

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Дуглас прославился в 1970 году, когда он снялся в картине «Пеппи Длинныйчулок на семи морях». Оказавшись в центре внимания, Дуглас поселился в вольере в Народном парке в Мальме, но в 2016 году его перевезли в Карлсруэ, где его встретил мэр города.

По словам старого хранителя Дугласа из Мальме, попугай знал около 50 слов.

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