Силовики блокировали дом с боевиками в Дагестане

Дом с боевиками блокирован в селе Белиджи в Дербентском районе Дагестана, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в районе был введен режим контртеррористической операции.

«Проходит активная фаза спецоперации в селе Белиджи в Дербентском районе Дагестана, блокировано домовладение, в котором, по предварительным данным, скрываются боевики», — сказал источник.

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Число боевиков и их личности устанавливаются.

Ранее в селе Эндирей Хасавюртовского района произошла перестрелка с боевиками, в результате которой получил ранения полицейский.