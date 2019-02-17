В УПЦ заявили о поджоге церкви в Кривом Роге

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Злоумышленники подожгли двери храма Вознесения Господня в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

По словам представителей УПЦ, «вандалы» подожгли двери храма с помощью «зажигательной смеси».

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«[Поджог] привел к возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы», — говорится на сайте УПЦ.

Также представители церкви заявили, что злоумышленники оставили на стенах храма надписи нацистского содержания.

Ранее в феврале в УПЦ заявляли о поджоге храма в селе Зеленый Яр Доманевского района Николаевской области.