В УПЦ заявили о поджоге церкви в Кривом Роге
Злоумышленники подожгли двери храма Вознесения Господня в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
По словам представителей УПЦ, «вандалы» подожгли двери храма с помощью «зажигательной смеси».
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«[Поджог] привел к возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы», — говорится на сайте УПЦ.
Также представители церкви заявили, что злоумышленники оставили на стенах храма надписи нацистского содержания.
Ранее в феврале в УПЦ заявляли о поджоге храма в селе Зеленый Яр Доманевского района Николаевской области.