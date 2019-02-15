Guardian: родители жертвы новичка обвиняют власти Британии

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Родители Дон Стерджесс, которая умерла от отравления «Новичком», обвинили британские власти в сокрытии фактов, пишет The Guardian.

Отмечается, что у родителей скончавшейся девушки осталось много вопросов и они хотят получить ответы у британского правительства.

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«Я хочу справедливости от нашего собственного правительства. Что они прячут? Я не думаю, что они все рассказали», — добавил отец скончавшейся девушки.

По словам родителей, в смерти дочери виноваты власти Британии, которые дали Скрипалям убежище в Солсбери.

Супруги также заявили, что не ненавидят Россию, которую их власти обвиняют в совершении нападения.

Дон Стерджесс распылила парфюм, в котором содержался яд, и скончалась. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву, потому что отравляющееся вещество якобы производилось в российском государстве. Россия, в свою очередь, категорически отрицает эти обвинения.

Ранее сообщалось, что Британия нашла еще двух «отравителей» Скрипалей.

4 марта в британском Солсбери двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии на скамейке. По данным следствия, они были отравлены «Новичком».